Прах композитора Владимира Шаинского будет захоронен на Троекуровском кладбище в Москве

10:42 | 29.12.2017

Прах композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в США на 93-м году жизни, после кремации будет захоронен на Троекуровском кладбище в российской столице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.



Как напоминает НТВ, Шаинский скончался во вторник в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния. За несколько дней до смерти композитора госпитализировали, он ушел из жизни ночью, не приходя в сознание. Шаинский давно страдал раком мочевого пузыря, ему провели несколько операций, в том числе и по удалению опухоли.