Дональд Трамп пошутил над глобальным потеплением на фоне холодов в США

10:36 | 29.12.2017

Президент США Дональд Трамп пошутил над глобальным потеплением на фоне сообщений о рекордно холодной ночи на востоке США. Об этом он написал в своем твиттере.



«На востоке [США] новогодняя ночь может стать самой холодной в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго глобального потепления, для защиты от которого именно наша страна, а не другие страны собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!» — написал Трамп.



Как отмечает НТВ, в восточной части США установилась морозная погода, во многих штатах выпал снег. В Нью-Йорке жителей города призвали не выходить на улицу из-за экстремальных морозов до минус 6 градусов. А в новогоднюю ночь температура может опуститься до 13 градусов ниже нуля.