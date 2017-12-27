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Рубрика: Россия и мир


10:28 | 29.12.2017

В результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в нью-йоркском квартале Бронкс, сообщил журналистам мэр города Билл де Блазио, передает «Интерфакс».

Огонь вспыхнул на первом этаже здания, находящегося неподалеку от Фордемского университета и Бронксского зоопарка. Пожарные прибыли на место через три минуты. В течение часа огонь распространился, возгоранию была присвоена четвертая категория сложности, отмечают «Известия». В борьбе с огнем принимало участие около 170 пожарных. К настоящему моменту пожар локализован.

Представитель пожарной службы Даниел Нигро назвал пожар «историческим по своим масштабам», принимая во внимание число погибших.

© «Вечерние Ведомости»

 


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