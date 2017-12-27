В результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 12 человек

10:28 | 29.12.2017

По меньшей мере 12 человек погибли при пожаре в одном из жилых домов в нью-йоркском квартале Бронкс, сообщил журналистам мэр города Билл де Блазио, передает «Интерфакс».



Огонь вспыхнул на первом этаже здания, находящегося неподалеку от Фордемского университета и Бронксского зоопарка. Пожарные прибыли на место через три минуты. В течение часа огонь распространился, возгоранию была присвоена четвертая категория сложности, отмечают «Известия». В борьбе с огнем принимало участие около 170 пожарных. К настоящему моменту пожар локализован.



Представитель пожарной службы Даниел Нигро назвал пожар «историческим по своим масштабам», принимая во внимание число погибших.