Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза перенес экстренную операцию

10:21 | 29.12.2017

Президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соза сделали экстренную хирургическую операцию из-за пупочной грыжи, сообщает Reuters. Операция была назначена на начало января, но врачи решили провести ее раньше из-за обнаруженных осложнений.



На ближайшее время отменены все запланированные встречи, в том числе визит в регионы, пострадавшие в октябре от разрушительных лесных пожаров.