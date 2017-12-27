Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в поставках нефти в КНДР

10:14 | 29.12.2017

Президент США Дональд Трамп потребовал от Китая прекратить поставки нефти Северной Корее в обход санкций СБ ООН, предупредив, что может ужесточить подход к торговле с КНР, передает «Интерфакс».



«Поймали с поличным. США разочарованы тем, что Китай позволяет себе продолжать поставки нефти в Северную Корею. Мы никогда не достигнем мирного решения северокорейской проблемы, если это будет продолжаться», — написал Трамп на своей странице в «Твиттере».



О том, что Китай нарушил санкции ООН, ранее сообщили южнокорейские СМИ, но в Пекине это опровергли.