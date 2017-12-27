Петр Порошенко назвал условие для возобновления закупок газа из России

09:57 | 29.12.2017

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России при условии, что голубое топливо будет «дешевым», передает «РИА Новости». «А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — пояснил свое требование украинский президент.



Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года. В 2016–2017 годах Киев закачивал в хранилища газ, поставленный по реверсу из Европы.