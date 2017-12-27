Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка

09:52 | 29.12.2017

Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка. Согласно закону, с 1 января 2018 года семьи, в которых родится или будет усыновлен первый ребенок, будут получать на него ежемесячные выплаты. Право на получение этих выплат получат семьи, чей размер среднедушевого дохода не будет превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону, передает РБК. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10 500 рублей, в 2019 году — 10 800 рублей, в 2020 году — 11 100 рублей.



Также предусматривается возможность ежемесячных выплат при рождении или усыновлении второго ребенка. В этом случае они будут осуществляться за счет материнского капитала. По данным правительства, затронут выплаты около 340 тыс. семей, передают «Известия».