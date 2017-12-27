Рубрика: Россия и мир
09:52 | 29.12.2017
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка
Также предусматривается возможность ежемесячных выплат при рождении или усыновлении второго ребенка. В этом случае они будут осуществляться за счет материнского капитала. По данным правительства, затронут выплаты около 340 тыс. семей, передают «Известия».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:25 | 29.12.2017
Более 50 тысяч рублей собрали пермяки на матче «Пармы»
12:18 | 29.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 декабря 2017 года
12:09 | 29.12.2017
Последние выходные года в Перми будут теплыми
11:57 | 29.12.2017
Во время праздников поддерживать правопорядок в Свердловской области будет 9 тысяч полицейских
11:21 | 29.12.2017
Владельцы собак, растерзавших девочку в деревне Пальмино, получили наказание в виде ограничения свободы
11:06 | 29.12.2017
Синоптики предупредили свердловчан о четырехдневном смоге
10:53 | 29.12.2017
На время новогодних праздников в Свердловской области запускают горячую линию по вопросам ЖКХ
10:40 | 29.12.2017
Волейболистки «Уралочки» уступили саратовскому «Протону»
10:31 | 29.12.2017
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства признан одним из лидеров по поддержке экспортеров
10:22 | 29.12.2017
Окружную новогоднюю елку полномочного представителя президента России в ПФО посетили около тысячи детей
10:07 | 29.12.2017
«Уралкалий» заключил долгосрочный контракт на поставку продукции c группой «Фосагро»
09:48 | 29.12.2017
Ночью в доме на Вторчермете сгорел лифт
09:39 | 29.12.2017
12 лет строгого режима дали серийному грабителю салонов сотовой связи в Екатеринбурге
09:19 | 29.12.2017
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту взрыва бытового газа в квартире
20:47 | 28.12.2017
В Свердловской области кандидат с кладбища победил на выборах главы городского округа
19:58 | 28.12.2017
Пожар в жилой пятиэтажке под Екатеринбургом. По предварительным данным, взорвался газ
18:06 | 28.12.2017
В 2017 году сайт «Управляем вместе» посетило более 200 тысяч человек
17:51 | 28.12.2017
Предприятия Перми наградили за лучшее новогоднее оформление
17:06 | 28.12.2017
Жителя Прикамья подозревают в убийстве сожительницы и двухлетнего сына
16:47 | 28.12.2017
В новый год — с новыми тарифами. В Прикамье проиндексирована стоимость проезда в электричках
16:16 | 28.12.2017
Специальная комиссия проехалась по ледовым городкам Екатеринбурга
16:04 | 28.12.2017
Парковкам на газонах Екатеринбурга быть?
15:41 | 28.12.2017
Вынесен приговор по громкому делу бизнесмена Виталия Сиволапа
15:23 | 28.12.2017
Якоб неоднозначно ответил на вопрос о своем переизбрании в 2018 году
15:12 | 28.12.2017
В Перми появится остановка «Улица Грибоедова»
14:57 | 28.12.2017
Екатеринбургская епархия подготовила новогодние подарки для бездомных: фрукты, конфеты и иконы
14:45 | 28.12.2017
Прокурор Екатеринбурга выехала на Завод радиоаппаратуры, где 225 работников до сих пор не получили зарплату
14:30 | 28.12.2017
Уроженец Краснокамска приговорен к пожизненному заключению
14:30 | 28.12.2017
Свердловчанина будут судить за торговлю государственными наградами
13:36 | 28.12.2017
Бывшего мэра Среднеуральска осудили на семь с половиной лет
13:33 | 28.12.2017
В дни новогодних каникул пермские энергетики «Т Плюс» будут трудиться в режиме повышенной ответственности
13:21 | 28.12.2017
Якоб открыл тренировочную площадку стадиона «Химмаш»
13:05 | 28.12.2017
Градсовет Екатеринбурга хочет расширить свои полномочия
12:26 | 28.12.2017
Прокуратура требует обезопасить дороги рядом с восемью школами в Нижнесергинском районе
12:22 | 28.12.2017
В Прикамье организована усиленная охрана елей
12:16 | 28.12.2017
Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравил горожан с Новым годом
11:24 | 28.12.2017
Каменск-уральский наркодилер предстанет перед судом