Путин наградил военных, принимавших участие в боевых действиях в Сирии

17:05 | 28.12.2017

В Кремле состоялась церемония вручения наград военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях в Сирии. На мероприятии присутствовало более 600 солдат и офицеров, представлявших разные роды войск, передает regnum.ru.



«За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших офицеров и солдат», — сказал Путин на церемонии. «Вы достойно, на отлично, выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле и вернулись на родину, к своим родным и близким», — заключил Путин.