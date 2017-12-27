Глава Минтруда заявил, что за чертой бедности живут 13 % россиян

16:51 | 28.12.2017

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что около 13 % россиян получают доходы ниже прожиточного минимума. По его словам, их число составляет 20 миллионов человек. Чиновник считает, что такой показатель связан с ростом цен и прожиточного минимума, который наблюдается последние два года.