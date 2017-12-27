В немецком Эрфурте перекрыли правительственный район из-за подозрительных писем

16:45 | 28.12.2017

Правительственный район в немецком городе Эрфурт перекрыт сотрудниками полиции из-за сигнала о двух подозрительных письмах, которые поступили в приемную правительства.



«Два подозрительных письма на данный момент стали причиной масштабной операции в госканцелярии в Тюрингии. На месте находятся сотрудники полиции. Текст письма проверяется. Площадь оцеплена», — сказано в сообщении телерадиокомпании MDR.