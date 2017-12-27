По данным Гидрометцентра, уходящий год будет самым теплым в истории России

16:26 | 28.12.2017

Уходящий год будет самым теплым в истории России и побьет рекорд 2016 года. Об этом на пресс-конференции в четверг, 28 декабря, сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передают «Известия».



По его словам, метеорологи к декабрю подвели итоги прошедших 11 месяцев текущего года и «температура оказалась самой высокой за всю историю наблюдений», в том числе выше, чем рекорд 2016 года. Однако изменить ситуацию мог декабрь. Тем не менее средняя температура в уходящем декабре — и особенно потепление во второй половине месяца, отмечавшееся на большей части территории России, — не оставила сомнений, что рекорд побит, а оставшиеся четыре-пять дней не окажут существенного влияния на статистику, отмечает «Интерфакс».



По словам главы Гидрометцентра, метеорологи связывают второй рекорд подряд с глобальным потеплением.