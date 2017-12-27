Путин назвал взрыв в магазине «Перекресток» в Петербурге терактом

16:21 | 28.12.2017

Взрыв в магазине «Перекресток» в Петербурге, при котором пострадали 13 человек, был терактом, заявил Путин. Он также поручил спецслужбам при задержании террористов в случае угрозы «ликвидировать бандитов на месте».



«Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать», — отметил Путин.



По информации правоохранителей, в магазине сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Власти Петербурга заявили, что в результате взрыва пострадали 13 человек.