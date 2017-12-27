Почти половина немцев выступает за досрочную отставку Ангелы Меркель

13:17 | 28.12.2017

Около половины граждан Германии — 47 процентов — хотели бы, чтобы канцлер Ангела Меркель покинула свой пост раньше срока. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного социологической службой YouGov по заказу агентства DPA, передает Welt.



По информации издания, 36% респондентов хотели бы видеть Меркель во главе немецкого правительства ещё четыре года. Всего в опросе принимали участие около двух тысяч жителей Германии, которые обладают правом голоса.