В калифорнийском Диснейленде эвакуировали посетителей аттракционов из-за аварии

13:00 | 28.12.2017

В американском парке развлечений Диснейленд, расположенном в Калифорнии, произошла энергоавария, из-за которой часть аттракционов оказалась обесточена, сообщает CNBC. Сотрудники парка были вынуждены эвакуировать посетителей.



Как сообщила представительница парка развлечений, к перебоям подачи электричества привела поломка трансформатора. Посетителям, находившимся на аттракционах в момент сбоя, помогли спуститься. Информации о пострадавших нет.



Отмечается, что через несколько часов ремонтники справились с поломкой.