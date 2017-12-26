Минфин РФ впервые обнародовал сведения о средних зарплатах министров

12:24 | 28.12.2017

Минфин РФ впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров за 2016 год. Информация об этом опубликована на сайте ведомства, передает «Известия».



Согласно данным на сайте Минфина, самую большую зарплату в 2016 году получал министр финансов Силуанов — 1,7 миллиона рублей в месяц. При этом зарплата является лишь небольшой частью его годового дохода. В декларации за 2016-й он указал доход 95,4 миллиона рублей. Улюкаев, занимавший пост министра экономического развития большую часть 2016 года, получал зарплату 1,266 миллиона рублей, а министр энергетики — 1,155 миллиона рублей, отмечает НТВ.



Также в число чиновников с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования. Самую маленькую зарплату среди федеральных министров получал глава Минстроя Михаил Мень – в среднем 443 тысячи рублей в месяц, отмечает РИА «Новости».