В Москве задержан устроивший стрельбу экс-директор фабрики «Меньшевик»

12:12 | 28.12.2017

В Москве задержали экс-директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который в минувшую среду открыл стрельбу на территории промышленного предприятия, передает Rg.ru.



Против Аверьянова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», по которой предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до 20 лет либо пожизненное заключение.



Как напоминает Вести.ру, накануне мужчина устроил стрельбу на кондитерской фабрике из карабина «Сайга». Конфликт произошел, когда к бывшему гендиректору на предприятие приехали некие люди, предположительно, это были кредиторы вместе с судебными приставами. Словесная перепалка закончилась стрельбой. Аверьянов выстрелил из карабина не меньше шести раз. Один человек был убит.