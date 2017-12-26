Российские ПВО в Сирии перехватили ракеты, запущенные по базе Хмеймим

12:06 | 28.12.2017

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» перехватил две ракеты, выпущенные боевиками по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило издание «Аль-Масдар».



Ракетный удар был совершен с территории населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Боевики выпустили сразу несколько снарядов, один из них не долетел до авиабазы и взорвался в районе города Джабла. Еще два были сбиты «Панцирь-С1», передает KP.ru.



Также отмечается, что после атаки российские вертолеты начали патрулирование района.