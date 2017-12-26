Донбасс и Киев произвели крупнейший с начала войны обмен пленными

11:48 | 28.12.2017

В Донбассе завершился крупнейший с начала войны обмен пленными, в ходе которого Украина освободила 237 человек, а ЛНР и ДНР — 73 человека, передает MK.ru. При этом изначально стороны договаривались об обмене по формуле «306 на 74».



«Из 306 человек Украина передает 237. Остальные отказались или были освобождены», — заявил представитель Украины Виктор Медведчук.



Новый обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными ЛНР и ДНР может состояться в ближайшие два месяца. Об этом заявил заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Юрий Грымчак, сообщает «Эхо Москвы».