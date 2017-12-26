Пленных из ДНР и ЛНР доставили к месту обмена

15:11 | 27.12.2017

Пленных из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик доставили к месту, где пройдёт обмен с Киевом. Об этом заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева, передаёт Луганский информационный центр.



Как напоминают «Известия», Киев передаст самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 306 ополченцев в обмен на 74 украинских силовика. Условия по обмену пленными стороны согласовали несколько дней назад.