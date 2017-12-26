Минприроды РФ утвердило новую редакцию Красной книги

14:59 | 27.12.2017

Новую редакцию первого тома Красной книги редких и вымирающих животных утвердили в России, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минприроды. В ведомстве добавили, что списки c «краснокнижными животными» не переиздавались с 1998 года. Однако изменения по отдельным видам животных в списки Красной книги вносились трижды с момента их утверждения. Согласно порядку ведения Красной книги, обновлять список желательно раз в 10 лет.



Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды ведомства Игорь Давыдов добавил, что приказ был подписан в завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.