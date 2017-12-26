Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года по версии Forbes

14:54 | 27.12.2017

Российский журнал Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Лидером списка оказался Вин Дизель — общие сборы лент с его участием составили $1,6 млрд, а самым кассовым оказался фильм «Форсаж-8», передают «Известия». Вторую строчку в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в этом фильме, — 1,5 миллиарда долларов. Третьей стала Галь Гадот, исполнившая роль Чудо-женщины. Фильм с ее участием собрал в прокате $820 млн, общие сборы актрисы в 2017 г. составили $1,4 млрд.



В первую десятку вошли и такие актеры, как Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.