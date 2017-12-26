14:48 | 27.12.2017

Художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова ввели в состояние искусственной комы. Отмечается, что состояние известного артиста по-прежнему остаётся стабильно тяжёлым, сообщает РЕН ТВ.



Как напоминает rg.ru, Табаков был экстренно госпитализирован 27 ноября. При этом изначально утверждалось, что у артиста всего лишь плановое стоматологическое обследование. Однако позже выяснилось, что у Табакова сепсис, актеру провели трахеостомию и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.



25 декабря ИА REGNUM сообщало, что состояние здоровья Олега Табакова резко ухудшилось. Из обычной палаты актёр был переведен в реанимацию.