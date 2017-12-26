В пресс-службе столичной полиции опровергли данные о заложниках на фабрике «Меньшевик»

14:43 | 27.12.2017

В пресс-службе столичной полиции опровергли информацию о захвате заложников на территории фабрики «Меньшевик».



Согласно официальному сообщению главка, речь идет только о хозяйственном споре. Как уже сообщала «РГ», огонь открыл бывший собственник фабрики, когда встретился с новым владельцем. Мужчина выхватил оружие и смертельно ранил охранника. ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по фактам незаконного оборота оружия и убийства.



Как напоминает life.ru, стрельбу открыл гендиректор и бывший совладелец предприятия Илья Аверьянов. У предпринимателя забрали фабрику из-за долгов, с чем он сам оказался в корне не согласен. Ранее он заявил, что будет «биться до конца».