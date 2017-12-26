Глава российского Генштаба обвинил США в подготовке боевиков в Сирии

14:39 | 27.12.2017

Глава Генштаба российских ВС Валерий Герасимов заявил, что на территории американской базы Эт-Танф на юге Сирии действует лагерь подготовки боевиков. Он добавил, что американская коалиция не ставила перед собой цели уничтожить ИГ, передает РБК.



«Эта база на юге Сирии, она ограничивается участком местности радиусом 55 км. Это граница Сирии, Иордании и Ирака. По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — заявил Герасимов в интервью «Комсомольской правде».



Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло, что международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии. В Соединенных Штатах это отрицают. Более того, президент Дональд Трамп заявил, что именно американцы победили ИГ в Ираке и в Сирии, отмечает НТВ.