В Генштабе РФ сообщили о провокациях истребителя F-22 ВВС США в небе над Сирией

11:21 | 27.12.2017

Истребитель F-22 Raptor американских ВВС в Сирии в середине декабря совершил опасный маневр: он имитировал атаку на российские боевые самолеты, заявил в интервью «Комсомольской правде» начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.



«Американский самолет F-22 вышел из восточной части Сирии, сымитировал несколько заходов, обозначил атаку, отстреливал тепловые ловушки», — рассказал Герасимов, отметив, что американец был на большой высоте, а затем спикировал на более низкую так, что до российских самолетов оставалось менее сотни метров.



Между тем, по американской версии, сближение произошло, когда два F-22 вылетели на перехват российского истребителя, якобы нарушившего зону деэскалации в районе Евфрата, отмечает «Взгляд».