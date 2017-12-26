Власти США расширили санкции в отношении КНДР

11:07 | 27.12.2017

Американские власти расширили санкции в отношении КНДР. Ограничения введены против двух представителей Трудовой партии Кореи за причастность к баллистической программе Северной Кореи. Об этом говорится на сайте минфина США.



Отмечается, что Ким Чен Сик является ключевой фигурой в развитии баллистических программ КНДР, в том числе переводе ракет с жидкого топлива на твердое. Ли Пхён Чхоль играет ключевую роль в разработке программ межконтинентальных баллистических ракет, сообщает РБК.



Напомним, 22 декабря Совет Безопасности ООН принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи.