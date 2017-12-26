Продуктовая корзина в Венесуэле за год подорожала на более чем 2000 процентов

11:02 | 27.12.2017

Стоимость ежемесячного набора товаров для семьи из пяти человек в Венесуэле достигла 13,88 миллиона боливаров. За год потребительская корзина подорожала в 20 раз, передает Rg.ru. Поясняется также, что за ноябрь потребительская корзина стала дороже на 150 %, а за календарный год — с ноября 2016 года — на 2123 %.



Таким образом, для удовлетворения базовых потребностей в ноябре жителям страны нужно было тратить более двух минимальных месячных зарплат в день, отмечает «Прайм».