В России школьные автобусы оснастят мигалками

10:57 | 27.12.2017

Премьер-министр Медведев подписал постановление, которое предполагает установление мигалок на крышах школьных автобусов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.



В частности, на школьные автобусы предлагается установить маячки жёлтого или оранжевого цвета. Так называемые «мигалки» должны быть включены только при движении автобуса с детьми, передает regnum.ru.



Кроме того, управлять этими транспортными средствами смогут водители с открытой категорией D и стажем не менее одного года.