Рубрика: Россия и мир
10:46 | 27.12.2017
В Германии пьяный мужчина выжил после наезда на него двух электричек
Молодой человек лежал на путях еще 40 минут, прежде чем ранним утром его обнаружили двое пассажиров, ожидающих своего поезда.
Они вызвали скорую помощь. По прибытии медиков мужчина находился в сознании. Он смог выжить, несмотря на тяжесть травм, но врачам пришлось удалить ему «несколько конечностей», передает «РИА Новости». Отмечается, что в результате случившегося мужчина лишился обеих рук и ноги.
© «Вечерние Ведомости»
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