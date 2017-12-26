В Евросоюзе усомнились в демократичности предстоящих выборов президента России

10:38 | 27.12.2017

Европейский союз высказал сомнения в политическом плюрализме и демократичности выборов в России из-за недопуска на них Алексея Навального, передает РБК. «Решение ЦИК… вызывает серьёзные сомнения в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году», — говорится в заявлении Европейской службы внешних дел.



Как напоминает regnum.ru, ранее Алексей Навальный заявил, что отказ ЦИК делает выборы 2018 года нелегитимными, и призвал бойкотировать процедуру.