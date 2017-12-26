Первая леди США Мелания Трамп решила спилить старейшее дерево на территории Белого дома

10:14 | 27.12.2017

Первая леди США Мелания Трамп приняла решение спилить магнолию, которую посадили на лужайке Белого дома в 1828 году, сообщает телеканал CNN.



Дерево было посажено седьмым президентом США Эндрю Джексоном. Специалисты Национального дендрария, прибывшие в резиденцию американского лидера, подтвердили, что магнолия гниет и слишком повреждена, чтобы оставаться на своем месте.



В сообщении представителя первой леди говорится, что для спасения дерева были приложены все усилия, а решение Мелании Трамп принято в целях обеспечения безопасности посетителей Белого дома.