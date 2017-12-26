Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400 на 2,5 млрд долларов

10:07 | 27.12.2017

Турция покупает у России четыре дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 на $2,5 млрд, причем 55 % будет оплачено в кредит. Информацию об этом распространил генеральный директор «Ростеха» Чемезов.



«Могу сказать, что 45 % общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55 % — российские кредитные средства», — заявил Чемезов.



Москва и Анкара подписали в середине сентября договор о поставках комплексов С-400. Этот контракт раскритиковали в НАТО, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса, напоминает «РИА Новости».