На 93-м году жизни умер знаменитый композитор Владимир Шаинский

09:56 | 27.12.2017

Композитор Владимир Шаинский скончался накануне в возрасте 92 лет. Автор песен «Чунга-Чанга», «Антошка», «Пусть бегут неуклюже», «Голубой вагон», «Облака», «Мама для мамонтенка» и других не смог оправиться после тяжелой операции. Несколько лет назад у композитора был диагностирован рак желудка.



Шаинский, по словам его сына, скончался в городе Сан-Диего (штат Калифорния) в понедельник, 25 декабря. Туда композитор переехал еще в 2004 году. «Я думаю, что основная причина — это возраст. Дата похорон еще не известна», — сообщил сын Шаинского РБК.