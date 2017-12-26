В Пентагоне назвали численность оставшихся в Сирии и Ираке боевиков ИГ

09:49 | 27.12.2017

Полковник американских сухопутных войск и официальный представитель штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») Райан Диллон назвал численность боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Ираке и Сирии после фактического разгрома группировки.



«Согласно последним данным, около тысячи боевиков всё ещё находятся в Ираке и Сирии», — приводит его слова портал Military.com. Диллон также заявил, что силы коалиции сейчас сосредоточены на том, чтобы не допускать вылазок террористов.



Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп и Генштаб РФ независимо друг от друга сообщили о фактическом освобождении Сирии и Ирака от боевиков ИГ.