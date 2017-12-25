Власти Калмыкии потребовали от телеканала ТНТ извинений за эпизод из сериала

16:53 | 26.12.2017

Заместитель постоянного представителя Калмыкии при президенте России Баатр Лиджиев направил руководству телеканала ТНТ Вячеславу Дусмухаметову письмо, в котором потребовал от него извинений за один из эпизодов сериала «Улицы». В данной серии персонажи обсуждали буддийскую статуэтку, что «осквернило чувства верующих», заявили в постпредстве, передают «Известия». Эпизод, о котором идет речь, был показан в серии «Улиц» под названием «Подарок со смыслом»: один из героев показывает другому купленный им для своего знакомого подарок — статуэтку Будды, на котором сидит обнаженная женщина.



В связи с этим Лиджиев «попросил» руководство ТНТ «принести извинения всем верующим» и «удалить данный эпизод из сериала». «В противном случае оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы», — добавили в калмыцком постпредстве.