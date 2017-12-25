В МИД РФ разочарованы решением США поставлять снайперские винтовки Украине

16:47 | 26.12.2017

Россия разочарована решением Соединенных Штатов выделить крупнокалиберные снайперские винтовки Украине. Такое мнение озвучил в интервью «РИА Новости» заместитель главы российского МИД Григорий Карасин.



«Таким способом вашингтонские «ястребы» пытаются, как они считают, поднять для России цену конфликта в Донбассе. Это весьма ущербная и опасная логика», — заявил Карасин.



Как напоминает Rg.ru, власти США приняли решение о поставке на Украину крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1. При этом названия американской фирмы — производителя оружия и его поставщиков не разглашались.