Телеведущая Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты РФ

16:40 | 26.12.2017

Российская телеведущая Ксения Собчак стала кандидатом в президенты. ЦИК разрешила ей открыть специальный счёт, чтобы она начала формировать свой избирательный фонд. Таким образом, она теперь может объявить начало предвыборной кампании, передает life.ru.



Партия «Гражданская инициатива» выдвинула кандидатуру Собчак на своем съезде в минувшую субботу, а в понедельник Собчак сдала в ЦИК РФ документы по своему выдвижению, отмечает «Эхо Москвы».