К 2032 году Россия может вылететь из списка крупнейших экономик мира

16:27 | 26.12.2017

Экономика России к 2032 году из-за низких цен на нефть упадет в мировом рейтинге с 11-го на 17-е место, уступив Турции, Испании и другим странам. Такой прогноз представили эксперты британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) в докладе World Economic League Table.



Согласно расчетам его экспертов, к этому моменту лидером в рейтинге прочно станет Китай, а на третье место поднимется Индия (сейчас она только на седьмом), вытеснив на четвертое Японию, передает РБК.



Серьезные потери понесут, по мнению экспертов CEBR, и экономики нефтедобывающих стран Ближнего Востока, в том числе экономика Саудовской Аравии. По данным CEBR, ее ВВП сейчас почти вдвое больше ВВП Израиля, однако к 2032 году страны практически сравняются.