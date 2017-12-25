Совет Федерации одобрил два закона из «демографического пакета»

16:00 | 26.12.2017

Совет Федерации одобрил на последнем пленарном заседании осенней сессии два закона из «демографического пакета». Это введение пособий семьям на первого ребенка и продление срока выплаты материнского капитала, передает Rg.ru.



Закон о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении первого и второго ребенка распространится на детей, появившихся на свет с 1 января 2018 года. Выплаты за ребенка будут производиться до достижения им полутора лет. Право на их получение предусмотрено для семей, где доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Выплачивать пособия будут из федерального бюджета. Их размер в среднем составит 10 с половиной тысяч рублей. Предполагается, что этот закон коснется 340 тысяч семей, сообщает НТВ.



Также Совет Федерации одобрил закон, продлевающий программу материнского капитала до конца 2021 года, передает РБК. Действие программы должно было завершиться в конце декабря 2018 года. Новый закон также вводит дополнительную возможность использования маткапитала. Теперь его можно потратить в том числе на платное дошкольное образование.