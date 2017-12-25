В «Финтехе» прокомментировали сообщение об исключении Visa и Mastercard из ассоциации

15:37 | 26.12.2017

Платежные системы Visa и Mastercard не исключались из «Финтеха», с ними еще не заключили договор о членстве, заявили «РИА Новости» в пресс-службе ассоциации.



Ранее 26 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что платежные системы Visa и MasterСard исключены из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой Центробанка для развития финансовых технологий. По данным издания, решение было принято из-за того, что ассоциация работает над значимыми государственными проектами, а Visa и MasterСard являются иностранными компаниями.



Напомним, «Финтех» создали в конце 2016 года. Цель работы ассоциации — разработка и внедрение новых технологических решений для развития финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики.