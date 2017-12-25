В Кремле отреагировали на призыв Алексея Навального бойкотировать выборы

15:30 | 26.12.2017

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что призывы Алексея Навального к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия законодательству, передает «Интерфакс». «Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулёзному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», — заявил Песков.



Кроме того, он отметил, что неучастие Навального в президентских выборах не скажется на легитимности процесса.



Напомним, накануне ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.