РФ приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме

15:20 | 26.12.2017

Постоянную группировку российских военнослужащих начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим, сообщил министр обороны России Шойгу.



По словам Шойгу, структура и штат группировки постоянных войск в Сирии утверждены Путиным. «На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — рассказал Шойгу, передает РБК.



Как напоминает Rg.ru, сегодня Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе сирийского порта Тартус. Речь идет фактически о превращении его в полноценную военно-морскую базу.