Сенаторы предложили снизить минимальную крепость водки

12:43 | 26.12.2017

Сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предложили снизить минимальную крепость водки с 38 до 37,5 %, чтобы снять противоречие между законом и ГОСТом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на авторов законодательной инициативы.



Сейчас в законе и ГОСТе указаны две разные цифры нижнего порога крепости водки. Если в законе «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» говорится, что водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56 %, то в ГОСТе «Водки и водки особые. Общие технические условия» указан промежуток 37,5–56 %. Предлагаемые поправки призваны решить эту проблему, сообщает НТВ. Сенаторы предлагают поправкам вступить в силу с 1 июля 2018 года.