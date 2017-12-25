Канадские ученые выяснили, что люди в браке счастливее одиноких

12:40 | 26.12.2017

Канадские ученые провели масштабное социальное исследование, в ходе которого установили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни. Анализировались две базы данных, приводящие сведения об уровне морально-психического состояния британцев.



В ходе исследования эксперты сравнили около 30 тысяч супружеских пар в Великобритании с 350 тысячами британцев, не находящихся в отношениях либо не проживающих вместе со своими избранниками. Отмечается, что за основу бралась субъективная оценка собственного статуса опрошенных.



Выяснилось, что люди в браке или просто живущие вместе чаще испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одинокие. Причем положительные стороны семейной жизни не уходят со временем.