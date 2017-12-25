Трамп заявил, что Америка становится великой быстрее, чем ожидалось

12:25 | 26.12.2017

Президент США Дональд Трамп считает, что процесс становления страны «великой» происходит быстрее, чем ожидалось. Об этом американский лидер написал в микроблоге в Twitter. «Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой (что уже происходит быстрее, чем кто-либо ожидал!)», — написал лидер США в своем микроблоге в «Твиттере».



Фраза «Сделаем Америку снова великой» была предвыборным лозунгом Трампа во время выборов президента США в 2016 году, напоминают «Известия».