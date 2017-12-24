Российские эксперты назвали главное слово 2017 года

12:12 | 26.12.2017

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал топ-10 главных слов 2017 года. Соответствующий список опубликован на сайте «Год литературы 2017». Главным словом в этом году стала «реновация». Второе место занял «биткоин», замыкает тройку лидеров «хайп», передает «Известия».



Также в рейтинг вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».



Кроме того, экспертный совет составил топ-15 авторских неологизмов, или протологизмов. Здесь на первом месте стоит слово «домогант», на втором — «гоп-политика», а на третьем — «зломенитый», сообщает РБК.