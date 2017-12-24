По данным СМИ, Visa и Mastercard были исключены из ассоциации «Финтех»

12:05 | 26.12.2017

Visa и Mastercard были исключены из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, спустя примерно две недели после вступления, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к «Финтеху». По их словам, данное решение было принято, поскольку «Финтех» работает над значимыми государственными проектами, а Visa и Mastercard являются иностранными компаниями.



На базе «Финтеха» осуществляются проекты, связанные с реализацией удаленной идентификации жителей России, технологий распределенного реестра (платформа «Мастерчейн»), открытых API и платформы быстрых платежей, отмечает regnum.ru.