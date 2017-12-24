В Милане африканский беженец забрался на рождественскую елку, чтобы снять с нее крест

11:56 | 26.12.2017

В итальянском Милане беженец из Африки залез на рождественскую елку перед центральным вокзалом, чтобы снять с нее крест.



Как уточняет Il Giornale, на елку залез 21-летний уроженец Гамбии. Сотрудники полиции помешали молодому человеку снять крест с рождественского дерева. Отмечается, что они оперативно пресекли попытку нарушения общественного порядка.



По предварительным данным, беженцу не понравилось, что европейцы украсили дерево религиозным символом.

