Аналитики банка Morgan Stanley назвали реальную стоимость биткоина

11:51 | 26.12.2017

Реальная ценность криптовалюты Bitcoin может составлять ноль долларов США, или быть попросту нулевой. Об этом говорится в исследовании, подготовленном аналитиком банка Morgan Stanley Джеймсом Фосеттом и его командой, пишет Business Insider.



Причиной возможного падения курса биткоина может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы. По данным Morgan Stanlеy, из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров в качестве расчетного средства биткоин принимают только три игрока. Этот факт, пишут аналитики, свидетельствует о том, что биткоин в будущем может обесцениться, передает РБК.



Напомним, ранее курс биткоина снизился на 15% за сутки. В ночь на 22 декабря за криптовалюту давали чуть больше 13 тысяч долларов.