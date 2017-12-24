Британский фрегат HMS St Albans сопроводил российский корабль «Адмирал Горшков»

11:39 | 26.12.2017

Британский фрегат HMS St Albans сопровождал российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», когда он проходил близ территориальных вод Соединенного Королевства в Северном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны королевства, передает Reuters. Там также отметили, что за последнее время российская активность около королевства возросла.



«Адмирал Горшков» — фрегат с управляемым ракетным оружием. На данный момент он находится на государственных испытаниях. Он был спущен на воду 29 октября 2010 года.